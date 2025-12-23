Lagerbielke utgick skadad: ”Fysiska besvär”
Gustaf Lagerbielke skadade sig i kvällens match.
Svensken utgick skadad innan paus.
Gustaf Lagerbielke startade för Braga när Caldas stod för motståndet i cupen.
Strax innan paus skadade sig Lagerbielke Han byttes ut och ersattes av Victor Gomez.
”Lagerbielke gick till bänken och berättade att han hade fysiska besvär”, skrev sajten Maisfutebol i samband med bytet.
Braga vann matchen med 3-0.
