Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Lagerbielke utgick skadad: ”Fysiska besvär”

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gustaf Lagerbielke skadade sig i kvällens match.
Svensken utgick skadad innan paus.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Lagerbielke startade för Braga när Caldas stod för motståndet i cupen.

Strax innan paus skadade sig Lagerbielke Han byttes ut och ersattes av Victor Gomez.

”Lagerbielke gick till bänken och berättade att han hade fysiska besvär”, skrev sajten Maisfutebol i samband med bytet.

Braga vann matchen med 3-0.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt