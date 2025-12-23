Lagerbielke utgick skadad: ”Fysiska besvär”

Gustaf Lagerbielke skadade sig i kvällens match.

Svensken utgick skadad innan paus.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Lagerbielke startade för Braga när Caldas stod för motståndet i cupen.

Strax innan paus skadade sig Lagerbielke Han byttes ut och ersattes av Victor Gomez.

”Lagerbielke gick till bänken och berättade att han hade fysiska besvär”, skrev sajten Maisfutebol i samband med bytet.

Braga vann matchen med 3-0.