KFF-talangen självkritisk: ”Jag har mer att ge”

STOCKHOLM. Charlie Rosenqvist har inlett den allsvenska säsongen starkt.

Mot Brommapojkarna blev det dessvärre en förlust och Kalmar-talangen var missnöjd.

– Vi måste bli mer kliniska, säger 19-åringen till FotbollDirekt.

Kalmar FF-talangen Charlie Rosenqvist har varit upphaussad i början av säsongen. 19-åringen har svarat för fyra fullträffar och ett framspel och har blivit en given spelare i huvudtränare Toni Koskelas lag.

Under söndagen blev det däremot en förlust för Rosenqvist och KFF. Brommapojkarna lyckades knipa en 1–0-seger efter ett mål i den första halvleken. Samtidigt kom Smålandsklubben till flera chanser men som inte förvaltades.

– Det är en lite frustrerande match. Vi är för dåliga i båda straffområdena, enkelt sagt. Vi måste sätta våra lägen och komma till hundraprocentiga lägen. Målet de gör – där måste vi vara bättre, säger Charlie Rosenqvist till FotbollDirekt.

19-åringen försöker precisera vad det kan bero på.

– Det handlar väl om skärpan, att vara mer klinisk. Vi måste bli mer kliniska, vi måste jobba hårdare på träningarna och då kommer det komma chanser i matcher och då ser vi till att sätta dem.

Rosenqvists superinledning på säsongen var inte lika märkbar mot BP. Forwarden är självkritisk efter förlusten.

– Inte helt nöjd, det är jag inte. Jag vet att jag har mer att ge, jag vet att laget har mer att ge. Det är bara att fortsätta i nästa match, förklarar han.

Hur blickar ni framåt?

– Som vi alltid har gjort, vi gnuggar på på träningarna och slipar på det som var mindre bra samt jobbar vidare på det som var bra.

Härnäst ställs KFF mot Degerfors IF.