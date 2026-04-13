Landslagbacken hyllas: ”Än en gång var han strålande”
Victor Nilsson Lindelöf spelar i Aston Villa.
Efter gårdagens match mot Nottingham hyllas han nu stort.
”Än en gång var han strålande – en mycket smart värvning till truppen”, skrev Birmingham Mail.
I somras lämnade Victor Nilsson Lindelöf Manchester United för Aston Villa.
Den svenske landslagsbacken har under sin första säsong i Birmingham fungerat som en viktig truppspelare för tränaren Unai Emery. Han har använts på flera positioner och klivit in som ersättare när ordinarie försvarare varit skadade.
I helgens 1–1-match mot Nottingham spelade Nilsson Lindelöf hela matchen – och hyllades efteråt i lokalpressen.
”Lindelöf var tillbaka i startelvan och ersatte Ezri Konsa. Än en gång var han strålande – en mycket smart värvning till truppen”, skrev Birmingham Mail.
Totalt har Nilsson Lindelöf gjort 22 framträdanden för Aston Villa den här säsongen. Under året passerade 31-åringen dessutom milstolpen 200 spelade matcher i Premier League.
