Landslagbacken hyllas: ”Än en gång var han strålande”

I somras lämnade Victor Nilsson Lindelöf Manchester United för Aston Villa.

Den svenske landslagsbacken har under sin första säsong i Birmingham fungerat som en viktig truppspelare för tränaren Unai Emery. Han har använts på flera positioner och klivit in som ersättare när ordinarie försvarare varit skadade.

I helgens 1–1-match mot Nottingham spelade Nilsson Lindelöf hela matchen – och hyllades efteråt i lokalpressen.

”Lindelöf var tillbaka i startelvan och ersatte Ezri Konsa. Än en gång var han strålande – en mycket smart värvning till truppen”, skrev Birmingham Mail.

Totalt har Nilsson Lindelöf gjort 22 framträdanden för Aston Villa den här säsongen. Under året passerade 31-åringen dessutom milstolpen 200 spelade matcher i Premier League.