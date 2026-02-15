Leeds vidare i FA-cupen

Gabriel Gudmundssons Leeds United är vidare till FA-cupens femte runda.

Detta efter en straffläggning mot August Priskes Birmingham City.

Foto: Bildbyrån

Efter en mållös första halvlek tog gästande Leeds ledningen fyra minuter in i den andra halvleken genom Lukas Nmecha. Med bara en minut kvar av ordinarie matchtid fick Birmingham City in kvitteringen. Målskytt var inhopparen Patrick Roberts.

Matchen gick till förlängning och straffar. Där visade Premier League-laget visade mer kyla och vann med 4-2.

Leeds United är närmed vidare till den femte utslagsundan av FA-cupen. Lottningen sker på måndag den 16 februari.

Gabriel Gudmundsson spelade hela matchen för Leeds. I Birmingham City fick den gamla Djurgårdsanfallaren August Priske starta på topp. Dansken byttes ut efter 74 minuter.