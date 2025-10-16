Legendaren hoppas på återkomst: ”En underbar berättelse”

Cristiano Ronaldo kan återvända till Sporting.

Det hoppas i alla fall klubblegendaren Ricardo Sá Pinto.

– Det skulle vara fantastiskt, säger han.

Foto: Alamy

Gammal är äldst, brukar det heta. Så är definitivt fallet med den tidigare världsstjärnan Cristiano Ronaldo, 40. Portugisen fortsätter att ösa in mål i det saudiska klubblaget Al-Nassr och i Portugals herrlandslag. Nyligen slog 40-åringen till med sitt 40:e (!) VM-kvalmål för Portugal och blev därmed den meste målskytten någonsin i kvalsammanhang.

Med ett kontrakt med Al-Nassr som löper fram till sommaren 2027 har många börjat diskutera om Ronaldos framtid. Klubblegendaren Ricardo Sá Pinto hoppas få se en återkomst till portugisiska Sporting, där Ronaldo inledde sin karriär för 23 år sedan.

– Det skulle vara otroligt att se honom avsluta sin karriär i Sporting. Det skulle vara fantastiskt, en underbar berättelse för alla, säger Sá Pinto i Radio Marca.

– Han är ett fenomen. Cristiano är den bästa spelaren i Portugals historia och en av de bästa någonsin i världen, fortsätter han.

Ronaldo jublar. Foto: Alamy

Hyllningen: ”Fortfarande hungrig”

Ricardo Sá Pinto spenderade en tid tillsammans med Ronaldo i Sporting på tidigt 00-tal. Duon gjorde tio matcher tillsammans i den grönvita tröjan, men det var nog för att lämna ett starkt intryck på den nuvarande tränaren för Esteghlal i Iran.

– Den passion han hade då är densamma idag. Han är fortfarande hungrig, vill fortfarande slå rekord, och nu vet han hur man bättre hanterar sin kropp och sin ansträngning. Det är imponerande, säger han.

Cristiano Ronaldo har, förutom Sporting, tidigare representerat klubbar som Real Madrid, Manchester United och Juventus.