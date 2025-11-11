Lennartssons pik: ”Vara bättre än Häcken är det enda vi vill”

Hammarby är nere i Amsterdam för att möta Ajax i Europa Cup.

Stockholmslaget är revanchsugna efter att ha tappat SM-guldet.

– Vi tappade guldet här nu den här veckan så är vi jätte-revanschsugna till att ta en ny titel och få vinna Europa Cup, säger Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ska spela ännu en omgång i Europa cup. Denna gången står Ajax för motståndet och det är nytt lag för Hammarby. Stina Lennartsson tycker det ska bli en rolig utmaning.

– Ja men det ska bli jättekul och de här Europamatcherna är ju verkligen speciellt och få möta ett nytt motstånd och åka till Amsterdam och ett klassiskt lag så det ska bli en väldigt rolig utmaning. Det är alltid svårt att möta nya lag. En ny uppgift och ett Ajax som har börjat bra i ligan. Jag tror de ligger tvåa och har väldigt många unga, duktiga talanger och spelare, säger Lennartsson till FotbollDirekt.

Ni har varit i Europa i två år nu, hur viktigt är det för er som klubb?

– Ja men det är ju jätteviktigt för både klubben och för oss som lag. Det är de matcherna vi vill spela och vara med ute i Europa varje år och gå långt i varenda turnering som vi är med i. Så vi är jättespända på att få bra matcher nu och förhoppningsvis få fortsätta resan i Europa även på försäsongen nästa år.

BK Häcken säkrade guldet i helgen, så Hammarby kommer tvåa i damallsvenskan, något som ger klubben extra tändvätska.

– Eftersom vi tappade guldet här nu den här veckan så är vi jätte-revanschsugna till att ta en ny titel och få vinna Europa Cup. Gör vi det vi ska och gör vi det som lag så har vi en god chans, men först så måste vi göra en bra match där vi sätter oss i ett bra utgångsläge för att spela hemma bland våra fans och på 3Arena där vet vi att vi är väldigt starka.

Även Häcken spelar Europa Cup men för ”Bajen” handlar det alltid om att vara bättre än Häcken. Lennartsson hoppas att Hammarby går längre än rivalerna.

– Ja vi vill alltid vara bättre än Häcken så nu får vi chans att gå längre och det är det enda vi vill, avslutar hon.

Matchen mellan Ajax och Hammarby spelas på onsdag med avsparkstid 19.30.