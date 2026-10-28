Lens stänger av sina egna fans från derbyt

Lens supportrar får inte följa med till derbyt mot Lille på fredag.

Klubben har själv bestämt att inte sälja några biljetter.

Beskedet kommer efter oroligheterna i Brygge, där funktionshindrade supportrar skadades.

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Lens har bestämt att klubbens supportrar inte får resa till fredagens derby mot Lille på Stade Pierre-Mauroy.

Bakgrunden är oroligheterna under Champions League-matchen mot Club Brugge den 21 oktober, som Lens förlorade med 0–3. Under matchen kastades pyroteknik på bortasektionen, och enligt klubben skadades både funktionshindrade supportrar och en funktionär.

”Den här situationen går långt utöver de uttryck som ibland förekommer på läktarna. En röd linje har passerats”, skriver Lens i ett uttalande.

”Beslutet har två syften: att straffa och att förebygga.”

Inga fans i Europa heller

Uefa har redan straffat Lens. Klubben får inte sälja bortabiljetter till de kommande Champions League-matcherna mot RB Leipzig och Liverpool.

Lens ligger sjua i Ligue 1, medan Lille är trea. Förra säsongen slutade Lens tvåa i ligan och vann dessutom sin första franska cuptitel.