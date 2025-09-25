Lewandowski inbytt och matchhjälte för Barça
Barcelona ställdes mot nykomlingarna Real Oviedo.
Då kom Robert Lewandowski in och frälste den katalanska jätten.
Matchen slutade 3–1 till Barça.
Under torsdagskvällen gästade Barcelona La Liga-nykomlingarna Real Oviedo.
Matchen fick en chockartad öppning när Real Oviedo tog ledningen i den 33:e minuten genom Alberto Reina. I paus låg Barça under med uddamålet.
I den andra halvleken svarade Barcelona för en kvittering genom Eric Garcia. I den 65:e minuten byttes Raphinha ut och in klev Robert Lewandowski. Den polske anfallaren behövde bara fem minuter innan han slog till med 2–1-målet.
i den 88:e minuten stängde Ronald Araujo matchen med 3–1-målet, vilket blev slutresultatet.
