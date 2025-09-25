Lewandowski inbytt och matchhjälte för Barça

Barcelona ställdes mot nykomlingarna Real Oviedo.

Då kom Robert Lewandowski in och frälste den katalanska jätten.

Matchen slutade 3–1 till Barça.

Foto: Alamy

Under torsdagskvällen gästade Barcelona La Liga-nykomlingarna Real Oviedo.

Matchen fick en chockartad öppning när Real Oviedo tog ledningen i den 33:e minuten genom Alberto Reina. I paus låg Barça under med uddamålet.

I den andra halvleken svarade Barcelona för en kvittering genom Eric Garcia. I den 65:e minuten byttes Raphinha ut och in klev Robert Lewandowski. Den polske anfallaren behövde bara fem minuter innan han slog till med 2–1-målet.

i den 88:e minuten stängde Ronald Araujo matchen med 3–1-målet, vilket blev slutresultatet.