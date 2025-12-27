Lewandowskis svar om framtiden: ”Vet inte var jag vill spela”

Lewandowskis fyraårskontrakt i Barcelona löper ut efter den här säsongen.

Nu medger 37-åringen att han ännu inte vet om han vill skriva på ett nytt avtal eller inte.

– Just nu vet jag inte var jag vill spela, säger han till journalisten Bogdan Rymanowski.

Foto: Bildbyrån



Robert Lewandowski, 37, kontrakt med Barcelona löper ut efter den här säsongen.

Den senaste tiden har det ryktats om intresse från MLS-klubbar som Inter Miami och Chicago Fire. Samtidigt uppges Lewandowski vara villig att sänka sin lön för att stanna i Barcelona, enligt Fichajes.

Men 37-åringen själv har ännu inte fattat något beslut.

– Jag har fortfarande tid på mig att ta ett beslut. Just nu vet jag inte var jag vill spela. Jag behöver inte tänka på det ännu, säger han till journalisten Bogdan Rymanowski.

Lewandowski poängterar att valet inte handlar om pengar och att han inte haft kontakt med andra klubbar:

– Jag vet inte vilken väg jag vill gå, men det är ingen press. Jag pratar inte med tränare om intresserade klubbar. Det handlar inte om att halvera min lön. Det mesta handlar om klubbens plan, och vad jag vill, säger han.

Tidigare rapporterade flera spanska medier att Barcelona inte planerar att förlänga Lewandowskis kontrakt. Utöver MLS-klubbarna har även Milan och Fenerbahce kopplats ihop med den rutinerade anfallaren.

Sedan ankomsten till Barcelona har Lewandowski noterats för 109 mål och 22 assist på 165 tävlingsmatcher.