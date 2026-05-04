Ligamästare i Schweiz – som nykomlingar

FC Thun var nykomlingar i den schweiziska högstaligan inför årets säsong.

Nu har klubben blivit mästare för första gången någonsin.

För ett år sedan vann FC Thun den schweiziska andraligan och flyttades därmed upp till högstadivisionen. Där har succén fortsatt.

Trots att man förlorade med 3–1 borta mot Basel kunde laget bärga hem ligatiteln. Detta tack vare att Sion besegrade ligatvåan St. Gallen 3-0 dagen efter.

Det innebär att FC Thun är schweiziska mästare för första gången i klubbens 128-åriga historia. Det är också första gången som en nykomling vinner den schweiziska högstaligan.

För svenska ögon är FC Thun främst ihågkommen för att ha slagit ut svenska lag i Europaspel. 2005 besegrade klubben svenska mästarna Malmö FF med totalt 4–0 och snuvade därmed skåningarna på en plats i Champions League.

Åtta år senare gjorde man detsamma med BK Häcken, då i Europa League-kvalet. Schweizarna vann med totalt 3–1 mot Hisingelaget och tog sig hela vägen till gruppspelet.