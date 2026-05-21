Lillestrøm i sorg – supporter avliden efter hjärtstillestånd

I går drabbades en supporter till norska Lillestrøm av hjärtstillestånd på läktaren.

Nu meddelar Eliteserien-klubben att personen har gått bort.

Lillestrøm SK har sorg.

Under gårdagens match mellan LSK och Kristiansund drabbades en supporter av hjärtstillestånd på läktarplats. Medicinsk personal tog sig snabbt till den insjuknade personen och fick till slut liv i personen.

I dag, torsdag, meddelar Eliteserien-klubben att supportern har avlidit. Detta efter att hen förts till sjukhus i ambulans.

”Klubben har fått ett djupt rörande gensvar från den avlidnes närmaste familj. Familjen vill rikta ett stort tack till LSK, volontärer, vårdpersonal och alla närvarande som gjorde allt de kunde för att rädda deras käras liv”, skriver Lillestrøm i ett uttalande på sin hemsida.

”Vi ber om respekt och ro för familj och anhöriga under den här svåra tiden”, fortsätter klubben.



