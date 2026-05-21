Beskedet: Neymar skadad igen – veckor innan VM

Neymar har ådragit sig en vadskada.

Han sägs däremot vara redo att ansluta till det brasilianska landslaget redan nästa vecka.

Det bekräftar Santos lagläkare Rodrigo Zogaib.

Foto: Alamy

Nyligen stod det klart att Neymar är uttagen i den brasilianska landslagstruppen till VM i sommar. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti tog ut Santos-stjärnan trots en vårsäsong kantade av skador.

Nu har Santos lagläkare Rodrigo Zogaib bekräftat att 34-åringen har åkt på en vadskada.

– Neymar har en mindre vadskada, en svullnad, säger Zogaib till Globo.

Skadan är däremot inte allvarlig och Neymar väntas ansluta till Brasiliens förberedelser inför VM. Stjärnan sägs vara under ständig behandling och hans fysiska status övervakas noga av både Santos och landslaget.

Enligt ESPN har vadskadan väckt oro hos Ancelotti och tränarstaben. Detta då skavanken kan påverka Neymars träningsschema inför genrepet mot Panama den 31 maj.

Brasilien spelar VM-premiär mot Marocko den 14 juni.