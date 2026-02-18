LIVE: Kvartsfinal i Europa Cup – Hammarby mot Sporting

I dag gör Hammarby och Sporting upp om en plats i semifinalen av Europa Cup.

Detta då man ställs mot varandra på 3Arena i match två av dubbelmötet.

Följ matchen live med vår reporter på plats!

Efter att ha slutat på en tredjeplats i damallsvenskan 2024 väntade ett nytt Europa-kval för Hammarby IF. Där gick man in i en mini-turnering där vinnaren tog en plats i Champions Leagues gruppspel 2025.

Efter en uddamålsseger mot ukrainska FC Metalist väntade Manchester United i den andra kvalmatchen. Den slutade med en 1-0-seger för det engelska laget och således gick ”Bajen” vidare till den första upplagan av Uefa Europa Cup.

Där slog man ut norska Brann i den andra kvalrundan och ställdes senare mot nederländska Ajax i åttondelsfinal. Där skrevs siffrorna till 6-2 över två möten och avancemanget till kvartsfinal var därmed säkrat.

I det första av två möten mot portugiserna vann Bajen med 1-0 på bortaplan. Således har man satt sig själva i ett fint läge inför kvällens returmatch på 3Arena.

Följ matchen och chatta med vår reporter här!