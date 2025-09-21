Liverpool – Aston Villa skjuts upp efter dödsfallet

Liverpools match mot Aston Villa skjuts upp efter Matt Beards bortgång.

Det meddelar klubben under söndagen.

Under lördagen kom beskedet att Liverpools tidigare damtränare Matt Beard avlidit, 47 år gammal.



Nu meddelar Liverpool att helgens WSL-match mot Aston Villa skjuts upp. En ny tid för matchen kommer att meddelas inom kort.

”Efter den plötsliga och tragiska nyheten att tidigare Liverpool-tränaren Matt Beard kommer dagens match på Villa Park inte att äga rum. Detaljer angående ett nytt speldatum kommer vid tillfälle”, skriver Liverpool på sin hemsida.

Beard ledde Liverpools damlag i två omgångar, först mellan 2012 och 2015 och senast från 2021 till februari 2025. Efter sin tid i Liverpool tränade han Burnley, ett uppdrag han avslutade tidigare i somras.