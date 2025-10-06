Liverpool bekräftar: Endo missar landslagssamlingen

Wataru Endo kommer inte att komma till spel för Japan under kommande landslagssamling.

Liverpool-mittfältaren har lämnat återbud. Detta bekräftar storklubben.

Foto: Bildbyrån

Landslagsfotbollen är tillbaka från den här veckan.

För Liverpool-mittfältaren Wataru Endo blir det dock inget spel med landslaget.

Liverpool meddelar nämligen nu via sin hemsida att den japanske landslagskaptenen lämnat återbud till kommande landslagssamling.

Anledningen till att mittfältaren missar de kommande landskamperna mot Brasilien och Paraguay är på grund av en skada.