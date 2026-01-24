Liverpool förlorade efter sent avgörande

Bournemouth tog emot Liverpool under lördagskvällen.

Hemmalaget kunde avgöra i matchens slutskede när man fastställde slutresultatet till 3–2.

Foto: Bildbyrån

Bournemouth mötte Liverpool under lördagskvällen. Då åkte Liverpool på en mardrömsförlust.

Hemmalaget tog ledningen i matchen efter dryga 25 minuters spel när van Dijk ställde till det i eget straffområde. Alex Scott kunde snappa upp bollen och spela fram Evanilson som satte dit 1-0.

– van Dijks dåliga försvarsspel leder till målet efter att han hängt ut ett trevande ben intill bollen istället för att rensa undan. Gomez får en smäll när han försöker stoppa bollen från att gå in i mål och det gör eländet ännu värre, sa Sky Sports Patrick Rowe.

Några minuter senare kunde Alex Jimenez öka på ledningen för hemmalaget.

Precis i slutet på första halvleken fick van Dijk ge tillbaka till laget. Mittbacken kunde nickade in en hörna och reducera till 2–1.

När det var tio minuter kvar av matchen kunde Liverpool kvittera genom Dominik Szoboszlai som satte dit en frispark till 2–2. Man trodde länge att matchen skulle skuta oavgjord men i slutsekunderna satte Amine Adli dit 3-2 för Bournemouth och Liverpool förlorade.