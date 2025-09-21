Liverpool i sorg – Matt Beard död
Liverpool är i sorg.
Den föredetta damtränaren, Matt Beard, har gått bort, endast 47 år gammal.
– Vi är djupt chockade, skriver klubben i ett uttalande.
Beard hade en lång tränarkarriär bakom sig och ledde klubbar som Chelsea, West Ham och Millwall. Hans senaste uppdrag var i Burnley, där han avslutade sitt arbete den 27 augusti efter bara två månader.
I Liverpool var han en välkänd profil. Han ansvarade för damlaget i två omgångar, senast mellan 2021 och februari i år.
”Liverpool Football Club är djupt chockade och sorgsna över den plötsliga bortgången av vår tidigare tränare Matt Beard. Våra tankar går till hans familj och vänner i denna svåra stund”, skriver klubben i ett uttalande.
Liverpool Football Club is deeply shocked and saddened by the sudden passing of former LFC Women manager Matt Beard.
The thoughts of everyone at the club are with Matt’s family and friends at this devastating time.
— Liverpool FC (@LFC) September 20, 2025
