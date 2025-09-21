Liverpool är i sorg.

Den föredetta damtränaren, Matt Beard, har gått bort, endast 47 år gammal.

– Vi är djupt chockade, skriver klubben i ett uttalande.

Beard hade en lång tränarkarriär bakom sig och ledde klubbar som Chelsea, West Ham och Millwall. Hans senaste uppdrag var i Burnley, där han avslutade sitt arbete den 27 augusti efter bara två månader.

I Liverpool var han en välkänd profil. Han ansvarade för damlaget i två omgångar, senast mellan 2021 och februari i år.

”Liverpool Football Club är djupt chockade och sorgsna över den plötsliga bortgången av vår tidigare tränare Matt Beard. Våra tankar går till hans familj och vänner i denna svåra stund”, skriver klubben i ett uttalande.