Liverpool-ikonen: ”Passar perfekt – om Salah försvinner”

Mohamed Salah kan vara på väg bort från Liverpool.

Då hoppas den förre Liverpool-spelaren Graeme Souness att Antoine Semenyo ersätter egyptiern.

– De hade älskat honom, säger han enligt The Mirror.

Foto: Alamy

Mohamed Salahs framtid i Liverpool är omdiskuterad efter ett par veckor fyllda av kontoverser och konflikt.

Skulle Premier League-stjärnan lämnar klubben under vintern hoppas den förre storspelaren Graeme Souness att han ersätts av Bournemouths stjärna Antoine Semenyo – som har kopplats ihop med en flytt till ”The Reds”.

– Han kommer att passa perfekt i Liverpool om Salah går. Väldigt annorlunda, men om du hade frågat mig innan Isak gick till Liverpool hade jag sagt att han var skräddarsydd för Liverpool. Det var en självklarhet på pappret, så jag säger detsamma om Semenyo, säger Souness enligt The Mirror.

Om Semenyo som spelare säger skotten:

– Skulle Semenyo gå till Liverpool och spela inför publiken skulle de älska honom eftersom att han springer igenom folk och över folk. Han har den där aggressionen och han har också kvaliteter.

Under fjolårssäsongen stod 25-årige Semenyo för 13 mål och sju assist i Premier League. Under inledningen av årets säsong har han smällt in sju mål.