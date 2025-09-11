Liverpool-legenden prisas – av Athletic Bilbao

Jamie Carragher har tilldelats en utmärkelse.

Från den spanska klubben Athletic Bilbao.

– Jag är mycket hedrad över att få detta pris, säger Jamie Carragher via Liverpools hemsida.

Foto: Alamy

Jamie Carragher spenderade hela sin karriär i Liverpool.

Den engelske försvararen gjorde totalt 737 matcher för Premier League-klubben och var bland annat med och vann Champions League 2005.

Nu har 47-åringen prisats för att han spenderade hela sin karriär i storklubben.

Den spanska klubben Athletic Bilbao delar varje år, sedan 2015, ut pris till en ”One-club man” och i år har Carragher tilldelats priset.

– Jag är mycket hedrad över att få detta pris och att veta att mitt namn alltid kommer att finnas kvar tillsammans med några fantastiska fotbollsspelare som (tidigare vinnare) Paolo Maldini och Carles Puyol, säger han via Liverpools hemsida.

Utöver över 700 matcher i Liverpool så noterades även Carragher för 38 A-landskamper för England.

Athletic Club have announced Liverpool legend Jamie Carragher as the recipient of their ‘One-Club Man’ accolade for 2025.



Congratulations, @Carra23 👏 — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2025