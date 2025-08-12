Löfgren tvingas till ny operation: ”Borta i 10 veckor”

Jesper Löfgren, 28, har drabbats av ett bakslag.

Den svenske mittbacken tvingas till ny operation.

”FC Luzern önskar Jesper Löfgren ett snabbt och fullständigt tillfrisknande”, skriver den schweiziska klubben.

Den tidigare Djurgården-försvararen Jesper Löfgren har dragits med en skada som höll honom borta från spel under slutet av den gångna säsongen med FC Luzern i Schweiz. I juli tvingades den svenska mittbacken till operation för ljumskbrott, och nu meddelar den schweiziska klubben att Löfgren drabbats av ett bakslag.

I förra veckan tvingades den 28-åriga svensken till operation igen, denna gång för sitt blygdben. Löfgren väntas bli borta i omkring två och en halv månad.

”Om läkningsprocessen går enligt plan förväntas han vara borta från spel i cirka 10 veckor. FC Luzern önskar Jesper Löfgren ett snabbt och fullständigt tillfrisknande”, skriver Luzern på X.

Jesper Löfgren har kontrakt med FC Luzern fram till sommaren 2027.