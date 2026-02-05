Lookman med debutmål i Atletico Madrid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ademola Lookman kastades in i Atletico Madrid direkt.
Nigerianen gjorde mål i debuten mot Real Betis.
Efter en turbulent sista period i Atalanta lämnade Ademola Lookman. Den offensive pjäsen kritade senare på för Atletico Madrid och under torsdagen gjorde han debut för klubben i den spanska cup-kvartsfinalen mot Real Betis.
Lookman fick en smakstart i Atletico Madrid. Efter att laget tagit en 2–0-ledning genom David Kancko och Giuliano Simoeone, lyckades Lookman hitta nätet. Efter att ha blivit framspelad av Pablo Barrios tog han emot bollen, vände bort sin spelare och satte den i nedre hörnet.
Matchen slutade 5–0 till Atletico Madrid som går vidare till semifinal.
Den här artikeln handlar om: