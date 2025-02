Lookman om Gasperinis påhopp: ”Väldigt respektlöst”

Ademola Lookman missade straff.

Gian Piero Gasperini kallade honom för ”den värsta straffskytten” han hade sett.

Nu uttalar sig spelaren själv om tränarens påhopp.

Under tisdagskvällen förlorade Atalanta mot Club Brügge i Champions League och åkte således ur turneringen.



Trots att det var belgarna som gick segrande hamnade Atalantas tränare, Gian Piero Gasperini, och anfallaren Ademola Lookman i rampljuset efter matchen.



Detta då engelsmannen bränt en straffspark som han, enligt Gasperini, hade snott från sina lagkamrater.



– Ademola Lookman är en av de värsta straffskyttar jag har sett. Han ville ta straffen efter att han gjort mål, så han tog bollen trots att Retegui och De Keteleare kunde ta den. Jag gillar inte vad han gjorde, sade Gasperini på presskonferensen efter matchen.



Nu bemöter spelaren tränarens hårda ord. Enligt Fabrizio Romano säger Lookman följande:



”Det smärtar mig att på en dag som denna behöva skriva detta. Mest av allt för vad vi har uppnått tillsammans som ett lag och en stad. Att bli utpekad på det sätt jag har blivit gör inte bara ont utan känns väldigt respektlöst. Inte bara för det hårda arbete och engagemang jag alltid har lagt ner. Jag har alltid hjälp till varje dag för att göra denna klubb framgångsrik och för fansen i Bergamo”, skriver han och fortsätter:



”I ärlighetens namn har jag gått igenom många tuffa perioder under min tid här – majoriteten av dessa har jag aldrig pratat om för att jag alltid sätter laget före allting annat. Det får det som hände igår kväll att kännas ännu värre. Tillsammans med våra otroliga supportrar smärtar det som hände igår även oss som lag. Under matchen bad den valda straffskytten att låta mig ta straffen. För att stötta laget tog jag ansvar och gjorde så. Livet består av utmaningar och att omvandla smärta till kraft – vilket jag kommer att fortsätta med”, avslutar Lookman.