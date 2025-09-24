Lucas Bergvall med assist i Carabao Cup

Tottenham Hotspur slog ut Doncaster Rovers i Carabao Cup.

Lucas Bergvall blev inbytt och bidrog med en assist.

Spurs vann med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Spurs spelade under onsdagskvällen Carabao Cup och tog emot Doncaster Rovers i den tredje omgången. Då fick Lucas Bergvall fick inleda på bänken. Spurs fick en drömstart när Joao Palhinha stod för en cykelspark efter femton spelare minuter vilket innebar att lånet från Bayern München gjorde sitt andra mål för Tottenham Hotspur. Kort senare kom 2-0 då Doncasters mittback Jay McGrath gjorde självmål.

Efter dryga timmen spelad blev Lucas Bergvall inbytt när Xavi Simons blev utbytt. Bergvall gjorde ett mål direkt men det blev bortdömt för offisde. Men svensken gjorde ändå ett avtryck när han gjorde en assist till Brennan Johnson som kunde sätta dit slutresultatet 3–0

Tottenham Hotspur är därmed är vidare till den fjärde omgången i ligacupen.

Tottenham: Kinsky – Porro, Danso, Gray, Spence – Bentancur, Palhinha – Johnson, Simons, Odobert – Tel

Doncaster: Lawlor – Grehan, Nixon, McGrath, Senior – Baily, Sbarra, Close – Olusanya, Ajayi, Middleton