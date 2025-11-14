Luis Rubiales fick ägg kastat på sig – tvingades fly

Luis Rubiales har släppt en bok och skulle presentera den.

Vid bok-eventet blev han ”äggad” och tvingades fly.

– Jag trodde han hade ett vapen, säger den tidigare spanska fotbollspampen till Marca.

Foto: Alamy

Spanien vann VM-2023. Men allt kom att handla om annat än sport efteråt. Luis Rubiales pussade spelaren Jennifer Hermoso på munnen och efter det blev det en lång process med rättegång. Luis Rubiales, som under VM var ordförande för Spanska fotbollförbundet dömdes till sexuella övergrepp.

Nu har han skrivit boken ”Matar a Rubiales” (Att döda Rubiales) så han anser. att stormen mot honom ”offentliga avrättning” var fel och han känner sig som ett offer.

Men att presentera boken gick inte som planerat. Under lanseringen stormade en person i publiken fram och kastade tre ägg mot honom. På bilderna som nu sprids på sociala medier ser man hur Rubiales försöker springa mot personen men säkerhetspersonal hann ingripa.

Rubiales dömdes till dagsböter motsvarande drygt 120 000 kronor. Samtidigt har han fått ett årslångt kontaktförbud där han förbjuds att vistas närmare än 200 meter från Jennifer Hermoso.