Luis Suarez stängs av i tre matcher
Inter Miamis Luis Suarez får ett skarpare straff från MLS.
Detta då han stängs av i ytterligare tre matcher.
Totalt sett innebär det en nio matchers lång avstängning.
Det var under förra veckan som Inter Miamis Luis Suarez straffades med sex matchers avstängning för att ha spottat Seattle Sounders säkerhetsansvarige i ansiktet.
Detta i samband med att hans lag förlorade cupfinalen mot just Seattle. Då avsåg avstängningen enbart cupmatcher.
Nu har dock ligaorganisationen MLS kommit med sitt beskedet – och stängt av stjärnan i tre ligamatcher.
Således kommer han inte att vara tillgänglig i matcherna mot Charlotte FC, Seattle Sounders och DC United.
Suarez själv har bett om ursäkt för det som hände i cupfinalen.
”Så fort matchen var slut hände saker som inte borde ha hänt, men det rättfärdigar inte min reaktion. Jag gjorde och jag ångrar det”, skrev stjärnan på sociala medier.
