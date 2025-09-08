Luis Suarez stängs av i tre matcher

Inter Miamis Luis Suarez får ett skarpare straff från MLS.

Detta då han stängs av i ytterligare tre matcher.

Totalt sett innebär det en nio matchers lång avstängning.

Foto: Bildbyrån

Det var under förra veckan som Inter Miamis Luis Suarez straffades med sex matchers avstängning för att ha spottat Seattle Sounders säkerhetsansvarige i ansiktet.

Detta i samband med att hans lag förlorade cupfinalen mot just Seattle. Då avsåg avstängningen enbart cupmatcher.

Nu har dock ligaorganisationen MLS kommit med sitt beskedet – och stängt av stjärnan i tre ligamatcher.

Således kommer han inte att vara tillgänglig i matcherna mot Charlotte FC, Seattle Sounders och DC United.

Suarez själv har bett om ursäkt för det som hände i cupfinalen.

”Så fort matchen var slut hände saker som inte borde ha hänt, men det rättfärdigar inte min reaktion. Jag gjorde och jag ångrar det”, skrev stjärnan på sociala medier.