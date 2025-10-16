Förre Lyon-spelaren bötfälld efter hund-attack

Den före detta West Ham-spelaren Saïd Benrahma har bötfällts.

Detta då hans två hundar har attackerat en annan.

Bötesbeloppet landar på drygt 150 000 kronor.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Saïd Benrahma, 30, har spelat för klubbar som Nice, Brentford, West Ham, Lyon och saudiska Neom – som han spelar för idag.

Under torsdagen står det klart att algeriern bötfälls efter att ha erkänt sig skyldig till två fall av ägande av farlig och okontrollerad hund.

Upprinnelsen till detta var när den förre Lyon-spelarens hundar, två American Bully XL, jagade och attackerade en golden retriever 2023.

Vidare ska även den attackerade hundens ägare ha mottagit bett på sina armar och ben efter att ha brottats med Benrahmas hundar på marken. Den attackerade golden retrievern behövde även tas till en veterinär.

Totalt sett uppgår Saïd Benrahmas bötesbelopp till 12 000 pund, eller 150 000 kronor. Detta då han tvingas betala 5000 pund var för attackerna samt 2500 pund i kompensation till ägaren och 495 pund i kennelkostnader.