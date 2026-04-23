Magdalena Eriksson tysk mästare – Harder med elva raka titlar
Bayern München blev igår tyska mästare.
Då fick Magdalena Eriksson lyfta bucklan högt.
För fjärde året i rad blev Bayern München tyska mästare i Frauen Bundesliga. Om de vinner även nästa år så har de vunnit flest titlar i historien i Bundesliga.
Segern innebar att både Magdalena Eriksson och den före detta Rosengårds-spelaren Momoko Tanikawa.
Svenskbekantingen Pernille Harder vann sin elfte raka ligatitel. 4 olika klubbar och tre olika länder men trots det har hon alltid vunnit ligan de senaste elva åren.
