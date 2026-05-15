Uppgifter: Ligue 1-klubb följer AIK:s jättetalang

Zadok Yohanna fortsätter att dra till sig internationellt intresse.

Nu är franska Rennes konkret intresserade av att värva nigerianen.

Det rapporterar Expressen.

AIK:s megatalang Zadok Yohanna, 18, imponerar stort och har gjort två mål och tre assist på sju allsvenska matcher.

Nu följs han av flera stora klubbar, mer specifikt Chelsea, Ajax, Club Brügge, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, RB Leipzig och Real Madrid.

Det stannar dock inte där. Under torsdagskvällen rapporterade Expressen att en ny klubb har gett sig in i jakten på allsvenskans mest uppsnackade talang.

De heter Stade Rennes, kommer från Frankrike och spelar i Ligue 1. Enligt tidningen är klubben konkret intresserade av att värva Yohanna.

De skriver även att det ”knappt finns en klubb” från de europeiska toppligorna som inte har sett 18-åringen på plats under AIK:s matcher i år.

Zadok Yohannas avtal med AIK sträcker sig fram till slutet av säsongen 2029.