Beskedet: Playoff-finalen kan flyttas efter spiondramat

Southamptons plats i playoff-finalen mot Hull behöver inte vara beständig.

Det bekräftar nu den engelska ligaorganisationen, EFL.

”Supportrar bör vara medvetna om eventuella ändringar i matchschemat”, skriver de i ett uttalande.

Det var inför den första playoff-semifinalen matchen mellan Middlesbrough och Southampton som ett spiondrama utspelade sig på ”Boros” träningsanläggning, Rockliffe Park.

Detta då en person med kopplingar till ”The Saints” sades ha filmat en träning med Kim Hellbergs lag under en träning. I tisdags spelades returmötet mellan klubbarna där Southampton drog det längsta strået. Däremot behöver det inte betyda att Southampton kommer att spela finalen.

Skulle den tillsatta utredningen från det engelska ligaförbundet, EFL, komma fram till att Southampton är skyldiga till spioneri kan påföljden bli att de fråntas platsen i finalen som spelas lördagen den 23:e maj.

Därför har det andra finalklara laget, Hull, förberett sig på en eventuell matchflytt och spelarna i Kim Hellbergs Middlesbrough har återvänt till träning, enligt uppgifter.

Nu bekräftar även EFL att de ska hålla förhör med alla inblandade parter senast på tisdag nästa vecka och att ett beslut väntas fattas efter det. Det kan också innebära att finalen kan flyttas fram.

”Kommissionen kommer att fatta sitt beslut så snart som möjligt efter att ha beaktat relevanta inlagor och bevis. Supportrar bör dock vara medvetna om att resultatet av disciplinförfarandet kan leda till ändringar i matchschemat. EFL har ett antal beredskapsplaner om de skulle behövas, vilket även inkluderar övervägande av eventuella överklagandeprocesser, om det behövs”, skriver ligaförbundet i en kommentar enligt The Guardian.