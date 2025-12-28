Mahrez matchvinnare – Algeriet klara gruppsegrare

Algeriet är klara för slutspel i Afrikanska mästerskapen och även klara gruppsegrarare.

Detta efter kvällens 1–0-seger mot Burkina Faso.

Riyad Mahrez stod för matchens enda mål denna söndagskväll.

Foto: Bildbyrån

2019 vann Algeriet Afrikanska mästerskapen senaste och nu i årets upplaga så är man slutspelsklara, man är även klara gruppsegrare, detta efter dagens 1–0-seger mot Burkina Faso.

Riyad Mahrez stod för matchens enda mål och med dagens seger är man klara gruppvinnare, trots att en match återstår i gruppspelet. Inbördes möten går nämligen före målskillnad i Afrikanska mästerskapen.

I den avslutande gruppspelsmatchen ställs Algeriet mot Ekvatorialguinea, den matchen spelas på nyårsafton.