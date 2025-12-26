Mali tog poäng mot värdnationen Marocko

Värdnationen i de Afrikanska mästerskapen gick mot en ny seger.

Då tappade Marocko seger till oavgjort mot Mali.

Foto: Alamy

Under fredagskvällen hade värdnationen i de Afrikanska mästerskapen, Marocko, chans att säkra gruppsegern då man ställdes mot Mali.

Detta då Zambia och Komorerna spelat oavgjort tidigare under dagen.

Länge såg det också ut att bli just så, efter att Real Madrid-spelaren Brahim Diaz gjorde sitt andra mål i mästerskapet. Denna gång från straffpunkten på tilläggstid i den första halvleken.

Däremot skulle inte Mali ge upp – utan även de lyckas göra mål på straff. Detta då bortalagets Lassine Sinayoko var kylig och kvitterade med en knapp halvtimme kvar att spela.

Det blev slutresultatet men trots det har Marocko allt i egna händer inför den sista omgången. I den möter man Zambia samtidigt som Mali möter Komorerna.