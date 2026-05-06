Målskytt mot Malmö FF – avslutar nu karriären
Ricky van Wolfswinkel kommer lägga skorna på hyllan efter säsongen.
Det bekräftar hans klubb Twente på X.
Den nederländska anfallaren Ricky van Wolfswinkel har hunnit fylla 37 år. Då väljer han att avsluta sin elitkarriär efter att den nuvarande säsongen spelats färdigt.
– Jag säger inte hejdå till fotbollen, bara hejdå till min elitkarriär, säger 37-åringen via Twentes X-konto.
van Wolfswinkel skördade sina största framgångar i Sporting mellan 2011 och 2013. Nederländaren svarade för 45 mål på 86 matcher i Lissabon innan flytten gick till Norwich City i Premier League – där succén uteblev.
MFF-supportarna kommer nog mest ihåg honom för straffmålet han gjorde på Eleda Stadion när Twente besegrade Malmö FF med 3–2 i Europa League förra vintern.
Anfallaren fanns även med i det Twente-lag som slog ut Hammarby ur kvalet till Europa League sommaren 2023.
Ricky van Wolfswinkel har där till representerat klubbar som Utrecht, Saint-Étienne, Vitesse och Basel.
