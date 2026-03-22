Manchester City ligacupmästare – efter jättetavla

Manchester City och Arsenal gjorde upp i finalen av ligacupen.

Då vann City med 2–0.

Manchester City och Arsenal ställdes mot varandra i finalen av ligacupen. ”Gunners” hade chansen att ta sin första titel sedan 2020.

När startelvorna presenterats stod det klart att Viktor Gyökeres var med i startelvan.

Manchester City var laget som jagade en ledning i den första halvan som slutade mållös.

Manchester City skulle bryta dödläget dryga kvarten in i andra halvlek. Detta då Arsenals målvakt Kepa Arrizabalaga misslyckades med att fånga en boll. I stället hamnade den hos Nico O’Reilly som nickade in 1–0.

Några minuter senare utökade Manchesterklubben genom samma O’Reilly.

Matchen slutade 2–0 och Manchester City är ligacupmästare. Arsenal får vänta ytterligare på att vinna en titel.