Manchester City ligamästare – under svensk ledning

En seger för den svenska ledningen med Andrée Jeglertz och Therese Sjögran.

Arsenal kryssade mot Brighton under onsdagskvällen. Det resultatet innebar att Manchester City vinner Women´s Super Leauge i kavaj.

Detta innebär även att svensk duon Andrée Jeglertz och Therese Sjögran vinner ligan. Jeglertz är huvudtränare samtidigt som tidigare Rosengårds-sportchefen Therese Sjögran styr skutan. I laget finns även svenskbekantingarna Rebecca Knaak och Eartha Cumings som även dem har en historik i FC Rosengård.

City har ett 10 poängs ledning vilket är ointagligt för både tvåan Chelsea och trean Arsenal att ta igen. Storstjärnan Vivienne Miedema saknades på gårdagens firande på grund av familjeomständigheter som hållit henne borta från spel senaste veckorna.

Khadija Shaw leder skytteligan med totalt 19 mål. Senast City ligan var för 10 år sedan, nämligen 2016.