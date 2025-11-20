Manchester City uppges vilja förlänga med stjärnan

Han är fostrad i klubben och har växt ut till en stor stjärna.

Nu uppges Manchester City vilja förlänga med Phil Foden.

104 mål och 64 assist på 333 framträdanden. Det är Phil Fodens facit som A-lagsspelare i sin moderklubb Manchester City.

Sommaren 2027 löper kontraket ut och därför uppger nu Daily Mail att City vill inleda nya förhandlingar med engelska landslagsmannen.

25-åringen har i City vunnit sex Premier League-titlar och även varit med och vunnit Champions League en gång (2023).