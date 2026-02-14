Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Mansfield Town skrällde – slog ut Burnley

Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Under lördagens kunde Mansfield Town stå för en skräll.
Laget kunde skrälla och slå ut Burnley i FA-cupen.

League One-laget Mansfield Town har gjort det igen. De stod för en skräll i FA-cupen när de slog ut Hjalmar Ekdals Burnely.

Burnley tog ledningen efter 21 minuter genom Josh Laurent. Ett resultat som hälls sig in i halvtid, men i andra halvlek kunde Mansfield vända på matchen.

I den 53:e minuten kvitterade Rhys Oates till 1-1 och med tio minuter kvar av ordinarie tid kunde Louis Reed sätta in 2-1 på frispark.

– Pressen är på Scott Parker från vissa Burnley-fans på läktarplats. De tycker att hans tid är över, sa förre Premier League-strikern Chris Sutton enligt BBC.

Mansfield Town slog ut Burnley och avancerade till FA-cupens femte omgång.

