Mardrömsbeskedet: Real Madrid-stjärnan skadad igen

Ferland Mendy har skadat låret.

Enligt Marca tvingas Real Madrid-backen till operation.

Real Madrids Ferland Mendy har haft otur med flera skador. Nu meddelar klubben att fransmannen åkt på ett bakslag – igen.

”Los Blancos” meddelar att Mendy har ådragit sig en lårskada i höger ben. Den spanska tidningen Marca uppger att skadan kommer att tvinga Mendy till en operation och kan bli borta i fem månader.

Det är inte första gången klubben drabbas av en skada under de senaste åren. Enligt Marca är det den 120:e skadan i Real Madrid på de senaste två säsongerna.