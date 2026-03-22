Mardrömskväll för Berggren – utvisad i storförlust

Under natten till söndag ställdes Charlotte FC mot New York Red Bulls.

Då slutade svenske Gustav Berggrens match med ett fiasko.

Detta då han blev utvisad när hans lag föll med hela 6-1.

Den före detta BK Häcken– och Rakow Częstochowa-backen Gustav Berggren lämnade Europa för spel i MLS-klubben New York Red Bulls under sommaren.

Under inledningen av årets säsong hade 28-åringen inte fått göra någon match från start, fram tills i natt.

Då startade han, tillsammans med Emil Forsberg, borta mot Charlotte FC i vad som skulle bli en dyster afton.

Med ställningen 2-0 till hemmalaget drog Berggren på sitt ett rött kort efter att ha gjort motståndarnas anfallare som sista man. Därefter lade hemmalaget i en extra växel och vann med hela 6-1.

Emil Forsberg spelade hela matchen för sitt Red Bulls och fick 6,5 i betyg av FotMob.