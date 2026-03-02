Märkliga scenerna – vill göra Ishak till gudfar: ”Kan alltid fråga”

Mikael Ishak är hyllad i Lech Poznan.

En supporter ställde tränaren Niels Frederiksen en oväntad fråga om svensken.

– Jag ville fråga om Mikael Ishak skulle bli min sons gudfar?, sa supportern, som lyckats ta sig in på en presskonferens.

Foto: Alamy

Mikael Ishak är lagkapten i Lech Poznan och uppskattad av supportrarna. En muralmålning av svensken invigdes i fjol – men vissa vill gå steget längre.

Efter Lech Poznans match mot Raków Częstochowa lyckades en supporter ta sig in på presskonferensen. Supportern fick ordet och ställde Lech Poznans tränare Niels Frederiksen en högst oväntad fråga om Ishak.

– Jag lyckades komma in här. Jag ville fråga om Mikael Ishak skulle bli min sons gudfar?, sa supportern enligt Wezslo.

Frederiksen tog frågan med en nypa salt.

– Tja, ärligt talat kan du alltid fråga honom om det, jag kan inte svara för Mikael. Men om han skulle bevilja sådana förfrågningar skulle han förmodligen inte ha mycket tid att spela fotboll, sa tränaren.

Mikael Ishak noteras för 24 mål och sju assist på 38 matcher den här säsongen.