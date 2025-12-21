Marocko vann premiärmatchen i Afcon
Marocko fick en tung start i Afcon-premiären med både straffmiss och skada.
Trots det kunde värdnationen till slut säkra en stabil seger.
Afrikanska mästerskapen inleddes för värdnationen Marocko under söndagskvällen med möte mot Komorerna.
Marocko fick dock en mardrömsstart. Soufiane Rahimi missade en straff i den elfte minuten och kort därefter tvingades lagkaptenen Romain Saiss kliva av skadad, tydligt besviken.
Efter paus vände matchbilden. I den 55:e minuten klev Brahim Diaz fram och gav Marocko ledningen, innan Anass Salah-Eddine fastställde slutresultatet till 2–0 i den 74:e minuten.
Segern gav Marocko en välkommen start på mästerskapet.
