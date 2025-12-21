Marocko vann premiärmatchen i Afcon

Marocko fick en tung start i Afcon-premiären med både straffmiss och skada.

Trots det kunde värdnationen till slut säkra en stabil seger.

Foto: Bildbyrån



Afrikanska mästerskapen inleddes för värdnationen Marocko under söndagskvällen med möte mot Komorerna.

Marocko fick dock en mardrömsstart. Soufiane Rahimi missade en straff i den elfte minuten och kort därefter tvingades lagkaptenen Romain Saiss kliva av skadad, tydligt besviken.

Efter paus vände matchbilden. I den 55:e minuten klev Brahim Diaz fram och gav Marocko ledningen, innan Anass Salah-Eddine fastställde slutresultatet till 2–0 i den 74:e minuten.

Segern gav Marocko en välkommen start på mästerskapet.