Uppgifter: Eredivisie-klubb ute efter Yacqub Finey

Han uppges vara på väg bort från Gif Sundsvall.

Nu vill nederländska Excelsior värva Yacqub Finey.

Det rapporterar Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under torsdagen rapporterade Sundsvalls Tidning att Yacqub Finey, 22, var på väg bort från Gif Sundsvall. Detta till följd av oenigheter med klubben angående en övergång till en icke namngiven klubb.

Nu skriver Sportbladet att man tror sig veta vilken klubb det handlar om. Den nederländska klubben Excelsior, som ligger på en 13:e-plats i Eredivisie.

Tidningen skriver vidare att Excelsior vill värva Finey under årets säsong och att övergången lever i allra högsta grad – även om ingenting är påskrivet ännu.

Under fjolårssäsongen var Yacqub Finey Gif Sundsvalls bästa målskytt med sina åtta fullträffar. I år har det gått trögt för ”Giffarna” som ligger sist i superettan. Yacqub Fineys kontrakt med Sundsvall sträcker sig fram till slutet av 2027.