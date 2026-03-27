Mathilde Janzens comeback: ”Bara glädje”

PRAG. Mathilde Janzen har haft lite knäproblem.

I Europa-semifinalen fick hon göra comeback i Hammarby.

– Det var jättekul att vara tillbaka på planen, säger Janzen till FotbollDirekt.

Mathilde Janzen anslöt till Hammarby inför denna säsongen. Hon blev matchhjälte i Hammarbys kvartsfinal mot Sporting när hon satte den sista straffen och sköt ”Bajen” till semifinal. I svenska cupen-matchen mot Växjö var olyckan framme och vänsterbacken fick en känning i knät. Efter att ha varit på sidlinjen ett tag var hon nu tillbaka på planen – i semifinalen mot Sparta Prag.

– Ja men så kul. Man älskar att stå på planen tillsammans med tjejerna. Det var bara glädje och mycket energi då, så det var jättekul att vara tillbaka på planen, säger Janzen till FotbollDirekt.

Janzens inhopp blev en succé. 21-åringen låg bakom både Sofia Reidys 2–2 mål och Fanny Petersons avgörande balja som satte laget i en bra position till returen.

– Det är kul när jag också kan få mina offensiva kvaliteter i spel, och det fick jag också idag. Såklart kul och sen var det kul att vi satte det tredje också så vi kunde gå härifrån med vinst.

Hur var det att göra comeback framför alla tillresta fans?

– Fantastiskt, man får sån energi och pepp från alla fans och det är därför man älskar att spela för Hammarby. Det har varit jättekul att vara i Tjeckien och upptäcka Prag också och sen såklart träna med laget.

Nästa utmaning för Hammarby är damallsvenska premiären mot Rosengård på söndag 29 mars.