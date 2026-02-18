Hammarby till semifinal efter straffdrama

Hammarby är vidare efter en rysare som avgjordes på straffar.

Nu väntar semifinal i Europa Cup.



Det var dags för returmöte i kvartsfinalen av Uefa Europa Cup när Hammarby IF tog emot Sporting CP på 3Arena.

I det första mötet på bortaplan vann Hammarby IF med 1–0.

Det var en händelsefattig inledning av matchen men det var Hammarby som fick matchens första läge. Detta då Svea Rehnberg fick chansen med huvudet två gånger om. Den första räddades av Sporting-målvakten och den andra nicken gick över.



Efter första 45 var ställningen 0-0.



Sporting hade svårt att skapa heta målchanser men fick ändå utdelning i den andra halvleken genom ett riktigt klassmål.

Med 20 minuter kvar av ordinarie tid klev Telma Encarnação fram och kvitterade till 1–1 med en spektakulär cykelspark.



Målet blev matchens enda vilket ledde till förlängning.



Förlängningen var händelsefattig. Hasund hade en bra möjlighet men utöver det var inte många lägen.

Avgjordes på straffläggning



Förlängningen slutade lika och att matchen skulle avgöras genom ett straffdrama var ett faktum. Inför straffläggningen bytte Sporting målvakt.



Det var en jämn straffläggning med säkra straffar. Loecks räddning av Sportings fjärde straff blev dock avgörande. Hammarby satte alla sina och skickade sig själva vidare till semifinal. Hjälte blev Mathilde Janzen som klev fram och satte den avgörande straffen.



Hammarby ställs mot segrarna av Sparta Prag och Austria Wien i semifinal.



Läs allt från matchen HÄR!



Startelvor:

Hammarby: Loeck – Reidy Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Lennartsson, Koivisto, Joramo, Lennartsson, Sörum, Hasund – Rehnberg.

Sporting CP: Wellmann – Fonseca, Barron, Cherry, Cancelinha – Bravo Bonsegundo, Arques – Encarnacao, Santiago, Gray.