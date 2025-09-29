Maximilian Ibrahimovic succé – första fullträffen i Milan Futuro

Milan Futuro vann med 3–0 igår.

Då slog Maximilian Ibrahimovic till med sitt första mål för laget.

Detta i hans blott tredje framträdande.

Foto: Alamy

Maximilian Ibrahimovic har fått mer förtroende i Milans organisation den här säsongen.

19-åringen som tidigare främst matchats i klubbens Primavera-lag har den här säsongen fått göra flera framträdanden i klubbens reservlag, Milan Futuro, som spelar i Serie D.

Ibrahimovic fick igår hoppa in mot USD Scanzorosciate och tackade för förtroendet genom att göra sitt första mål för Milan Futuro.

Svensken satte dit en straffretur i den 74:e matchminuten.

Milan Futuro vann till slut matchen med 3–0 och efter fem omgångar är man obesegrade (tre vinster och två kryss).

För Maximilian Ibrahimovic har det hittills blivit ett mål och en assist på tre framträdanden.