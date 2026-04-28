Rob Holding tilldelas ett Green Card – kan bli amerikan
Den tidigare Arsenal-backen Rob Holding spelar i Colorado Rapids sedan ett år tillbaka.
Nu har engelsmannen tilldelats ett amerikanskt Green Card.
Det är första steget för att bli amerikanskt medborgare.
Rob Holding har än så länge spelat tolv matcher för Colorado Rapids sedan han anslöt under 2025. Trots den korta tiden i USA har den engelska försvaren redan börjat acklimatisera sig.
Colorado Rapids meddelar nu på sin hemsida att 30-åringen har tilldelats ett amerikanskt Green Card, USA:s motsvarighet till ett permanent uppehållstillstånd.
Som innehavare av ett Green Card kan Holding både uppehålla och jobba fritt i USA. Han kan även ansöka om ett amerikanskt medborgarskap.
För Colorado Rapids innebär det även att Holding inte längre kategoriseras som en utländsk spelare i lagets trupp.
Rob Holding spelade totoalt 162 matcher för Arsenal mellan 2016 och 2024. Han har även representerat klubbar som Bury, Bolton Wanderers och Sheffield United.
