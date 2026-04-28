Hyllningen efter nya galna firandet: ”Han är grym”

SOLNA. MFF har på kort tid besegrat såväl Djurgården som AIK på bortaplan.

Den som firat mest? Tränaren Miguel Ángel Ramirez.

– Han är grym. När vi ser att han firar på det sättet ger han oss andra ännu motivation, säger Sead Haksabanovic till FotbollDirekt.

Förra fredagen var det Sead Haksabanovic ihop med en storspelande Robin Olsen i mål som blev matchhjälte i blytunga 1-0-viktorian borta mot Djurgården.

I går var det Erik Botheim som gjorde det avgörande 1-0-målet borta mot AIK och där Johan Dahlin räddade precis allt.

Men en gemensam nämnare för de dubbla MFF-segrarna i huvudstaden var att tränaren Miguel Ángel Ramirez firade mest av alla.

På slutvissla mot Djurgården kutade Gran Canaria-sonen ner mot klacken på rent Diego Simeone/José Mourinho-manér – och nu mot AIK hoppade han omkring efter Botheims mål och firade provocerande mot AIK-publiken, något som upprepades i samband med slutsignalen.

Haksabanovic skrattar när FD tar upp lagets nya tränarens passionerade stil på planen.

– Klart det är viktigt. När vi ser att han firar på det sättet ger han oss andra ännu motivation, säger 26-åringen och fortsätter:

– Han är grym. Motivationsmässigt och energimässigt är han där. Han är på topp varje dag, på varje träning. Det spelar ingen roll om vi vinner eller förlorar, han är på topp. I fotboll vinner och förlorar man, men det viktigaste är att man alltid är på topp och det är han.

Haksabanovic spelade fram till Botheims segermål med ett precist inlägg som norrmannen förvaltade med pannan. Att Haksabanovic hittade anfallaren i straffområdet var ingen slump.

– Jag visste att Erik skulle vara där för han har tjatat på mig på i flera veckor om att slå bollen mot andra stolpen, avslutar Haksabanovic med ett leende.