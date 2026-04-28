Jacob Widell Zetterström är tillbaka efter en mystiskt sjukdom.

Nu hoppas han ta en plats i Sveriges VM-trupp.

– Man måste ta varje dag som den kommer, säger målvakten enligt Derby Telegraph.

Foto: Bildbyrån

Jacob Widell Zetterström, 27, är tillbaka i Derby efter att ha varit sjuk i ett virus. Den svenske burväktaren var tillbaka i startelvan i lagets två senaste matcher. Nu öppnar han upp om den mystiska sjukdom som höll honom borta från spel efter tre månader.

– Jag hade en infektion som gav mig vissa komplikationer som gjorde att jag inte kunde spela, säger Widell Zetterström enligt tidningen Derby Telegraph och fortsätter:

– Det är allt bakom mig och jag känner mig miltals bättre. Jag är glad att vara tillbaka och att jag mår bättre också.

Missade Sveriges VM-firande

Sjukdomen höll Widell Zetterström borta från landslagsspel. I Sveriges trupp till VM-playoffet mot Ukraina och Polen saknades han helt. Den tidigare Djurgården-målvakten berättar att det var tufft att inte spela för Blågult.

– Man måste ta varje dag som den kommer. Det är så lätt att se framåt och göra saker ännu större än vad de kanske är. Vi var i en väldigt bra position för att ta oss till playoff, det var ett VM som stod på spel. Man måste bara slappna av och inte tänka på de där sakerna.

Widell Zetterström har gjort två landskamper för Sverige.