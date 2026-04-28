Uppgifter: Salah-ersättaren stannar i RB Leipzig

Yan Diomande har ryktats ersätta Mohamed Salah i Liverpool.

Nu ser han dock ut att bli kvar i RB Leipzig.

Det rapporterar CFBayern Inside.

I slutet av mars månad meddelade Liverpool att de och Mohamed Salah kommer att gå skilda vägar efter säsongen, trots att egyptierns avtal sträcker sig till 2027. Därefter har mycket i rapporteringen handlat om vem som kan tänkas ersätta stjärnan, vilket RB Leipzigs Yan Diomande har sagts göra.

Det kommer dock inte att bli av, trots de senaste rapporterna från tyska Sky Sports.

Lyssnar man till journalisten Christian Falk, via CFBayern Inside, kommer 19-åringen att stanna kvar ytterligare en säsong i Bundesliga-klubben. Detta trots intresset från såväl Liverpool som Bayern München.

Enligt uppgifterna från sajten kräver Leipzig omkring 86 miljoner euro, eller 930 miljoner kronor, vilket München-klubben inte är beredda att betala.

Yan Diomande värvades till RB Leipzig under sommaren förra året och har även gjort nio landskamper för Elfenbenskusten.



