McTominay tillbaka efter hjärtoperationen

Glädjebesked för Napoli.

Drygt en månad efter sin hjärtoperation är Scott McTominay tillbaka i truppen inför lördagens möte med Frosinone.

– Han finns tillgänglig för åtminstone 20–30 minuter, bekräftar tränaren Massimiliano Allegri.

Det var den 8 september som Scott McTominay genomgick ett en mindre hjärtoperation i Manchester för att korrigera en oregelbunden hjärtrytm. Efter två veckors absolut vila och individuell träning fick mittfältaren under onsdagen grönt ljus att återgå i full lagträning.

Den 29-årige skotske landslagsstjärnan har inte spelat sedan den 30 augusti mot Como, och har under sin månadslånga frånvaro missat både landslagssamlingen med Skottland och åtta matcher för Napoli.

Men nu är han alltså redo för en efterlängtad comeback i helgens Serie A-match mot Frosinone.

– Den goda nyheten är att McTominay kommer att bli uttagen och att vi har honom tillgänglig i minst 20–30 minuter, sa Napoli-tränaren Massimiliano Allegri på fredagens presskonferens.