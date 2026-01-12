Megahyllningen av Raphinha: ”För oss är han en stjärna”

FC Barcelona är spanska supercup-mästare.

Detta mycket tack vare Raphinha som gjorde två mål i finalen mot Real Madrid.

– Folk uppskattade inte den fantastiska säsong han hade förra året, säger lagkamraten Pedri enligt Marca.

Foto: Bildbyrån

Under söndagskvällen spelades ett riktigt tungviktsmöte i den spanska supercupfinalen när Barcelona och Real Madrid drabbade samman i Saudiarabien.

På planen fanns en viss Raphinha, som har brottats med skador tidigare under säsongen, och skulle visa sig vara droppen som fick Barca-bägaren att tippa över.

Med sina två mål, där det sista blev helt avgörande, spelade 29-åringen den största av roller i Barcelonas supercup-viktoria, och för detta hyllas han stort.

– Det är fantastiskt att han är tillbaka. Han är väldigt viktig då han har en fantastisk intensitet, och när han börjar pressa får han alla andra att pressa också, säger tränare Hansi Flick enligt Marca.

Lagkamratens stora ord: ”Folk uppskattade inte honom förra året”

Det är inte heller bara Barca-tränaren som hyllar yttern från Porto Alegre. Det gör även hans lagkamrat Pedri.

– Raphinha ger oss så mycket, särskilt med sina dribblingar. Folk uppskattade inte den fantastiska säsong han hade förra året, men för oss är han en stjärna.

Under den pågående säsongen har Raphinha spelat 17 matcher, i vilka han nu har gjort hela elva mål.